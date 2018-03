Čelnici Nezavisne međunarodne komisije za istragu o Siriji na konferenciji za medije u Ženevi su predstavili rezultate najnovijeg izvještaja o narušavanju ljudskih prava u Siriji u periodu od jula 2017. do januara 2018. godine.

Foto: Arhiv

Istražitelji Ujedinjenih naroda (UN) za ratne zločine upozorili su da nastavak hemijskih napada režima Bashara al-Assada kao i ruski zračni napadi na tržnicu u Siriji prošle godine, kako se navodi u izvještaju, "mogu predstavljati ratni zločin", javlja Anadolu Agency (AA).



Rezultati opsežnog izvještaja su prikupljeni na osnovu 500 intervjua sa žrtvama i svjedocima.



U izvještaju se navodi kako postoji mogućnost da je sirijski režim počinio ratne zločine upotrebom hemijskog oružja, kao i uskraćivanjem medicinske evakuacije u Istočnoj Guti.



Predsjednik UN-ove komisije za Siriju Paulo Pinheiro je istakao da su do sada utvrdili 33 slučaja napada hemijskim oružjem u Siriji od početka rata u toj zemlji.



"Snage Assadovog režima su nastavile sa upotrebom hemijskog oružja protiv naoružanih grupa u Istočnoj Guti. Opsada Istočne Gute, koja ulazi u petu godinu, obilježena je sve učestalijim ciničnim načinima ratovanja koji su doveli do najtežih dokumentovanih slučajeva neuhranjenosti tokom rata u Siriji", navodi se u izvještaju.



Dodaje se da opsada Istočne Gute i dalje pogađa na stotine hiljada civila koji žive u enklavi.



U izvještaju se navodi i kako je prošle godine u zračnim napadima SAD-a i Rusije poginuo veliki broj civila.



Napominje se da bi ruski zračni napad na tržnicu u Aleppu u novembru prošle godine mogao predstavljati ratni zločin.



U izvještaju UN-a se navodi kako postojeće informacije ukazuju na to da je napad izveo ruski vojni avion.



Istražitelji Ujedinjenih naroda (UN) za ratne zločine su apelovali na međunarodnu zajednicu da poduzme sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravda za žrtve.



Sirija je poprište žestokih sukoba od početka 2011. godine kada je sirijski režim brutalno napao demonstrante. Prema podacima tijela Ujedinjenih naroda, u sukobima su poginule stotine hiljada osoba.





(AA)