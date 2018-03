Francuski šef diplomatije Jean-Yves Le Drian rekao je danas da je fokus međunarodne zajednice u Siriji da se implementira primirje koje je zatražilo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, te prekid ofanzive na Istočnu Ghoutu, prenosi AFP.

Jean-Yves Le Drian / 24sata.info

No, on je rekao da se ni situacija u Afrinu, sjevernoj regiji gdje Turska provodi akciju protiv kurdskih milicija ne može ignorirati.



- Želimo prekid vatre u cijeloj zemlji. Moramo to reći jer ćemo se svi mobilizirati narednih dana na pitanju Istočne Ghoute, ali primirje treba primjeniti na sve, uključujući i Afrin - rekao je u obraćanju pred Komitetom za vanjske poslove francuskog parlamenta.



On je rekao da su francuski zvaničnici to prenijeli Turskoj i rekli im da žale zbog intervencije Ankare protiv kurdskih militanata u Afrinu. Savjetovali su Ankari da okonča tu operaciju.





(FENA)