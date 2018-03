Više od million ljudi potpisalo je online peticiju u kojoj traže od ruske vlade da prestane s “eliminacijom” mački i pasa lutalica koje uklanjaju zbog priprema za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u fudbalu.

“Ne tražimo mnogo,” piše u peticiji. “Samo da radite ono šta rade i druge zemlje kako ne bi imali krvoproliće.”



Peticija je pokrenuta krajem januara nakon što je ruska aktivistkinja za zaštitu životinja Ekaterina Dmitrijeva otkrila vladin online tender za “rješavanje” problema lutalica u različitim gradovima u kojima će se održavati prvenstvo, a u kojima zvaničnici očekuju da vide oko million turista.



-Ja sam lično našla 110 miliona rubalja vrijednih tendera. To je pola miliona eura iz 11 gradova koji će biti domaćini utakmica ili trening kampova tokom Svjetskog prvenstva- za RSE/RL ističe Dmitrijeva koja vodi nevladinu organizaciju Fondacija za zaštitu urbanih životinja.



Otkrivanje tendera došlo je samo par dana nakon što je ministar sporta Pavel Kolobov uvjerio komitet Državne Dume da će država “izbjegavati mjere koje bi mogle izazvati negativne reakcije u medijima i koje bi mogle biti protumačene kao okrutan tretman nad životinjama.”



Ruska vlada je 11. januara naredila gradovima domaćinima da naprave “privremena skloništa” za životinje beskućnike, ali novac da to urade nije određen.



Zamjenik premijera Vitalij Mutko organizovao je 7. februara sastanak o spornom pitanju na koji je pozvao i Dimitrijevu. Ona je rekla da je Mutko tvrdio da je problem okrutnosti nad životinjama riješen nakon što su mediji izvijestili o sličnom odstrijelu koji se dešavao na ulicama pred Zimske olimpijske igre 2014. u Sočiju.



Aktivisti ističu da su žrtve odstrijela vrlo često ljubimci ili polu domaći psi koji se manje plaše ljudi i zbog toga su više ranjivi.



Iako je manje vjerovatno da će mačke da ujedu fudbalske navijače, većina tendera poziva i na njihovo ubijanje takođe.



Da bi ispunili ponude, ponekad se angažuju ljudi koji uživaju u ubijanju lutalica, takozvani lovce na pse. Andrej Timeskov, novinar iz Sankt Petersburga i vođa Kind World, grupe za zaštitu životinja, proveo je godine prateći i otkrivajući lovce na pse, koji veoma često pišu o svojim istrebljenjima, anonimno na forumima. On je primio brojne prijetnje, a u januaru, nepoznati vandali su raznijeli njegov poštanski sandučić.



Svjetsko prvenstvo biće održano između 14. juna i 15. jula.

