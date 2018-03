Austrijska vlada namjerava kod Europske komisije zatražiti produljenje prijelaznog razdoblje tijekom kojeg građani Hrvatske nemaju potpuno otvoren pristup austrijskom tržištu rada do 2020., javljaju austrijski mediji u ponedjeljak.

Arhiv / 24sata.info

„Produljenje ograničenja pristupa austrijskm tržištu rada za državljane Hrrvatske je po mišljenju austrijske vlade iz više razloga smisleno“, rekao je glasnogovornik austrijskog kancelara Sebastiana Kurza za austrijsku novinsku agenciju APA.



Kao jedan od razloga se navodi velik broj nezaposlenih hrvatskih državljana koji žive u Austriji.



„Već sad bilježimo natprosječno velik broj Hrvata u Austriji koji su bez posla. I zato se može polaziti od toga da prijevremeno otvaranje tržišta rada za državljane ove zemlje ne bi rezultiralo povećanju broja stručnjaka i visokokvalificiranih nego povećanjem broja nezaposlenih“, stoji u obrazloženju vlade.



Nadalje se objašnjava da je i sada, kada je tržište rada za radnike iz Hrvatske djelomično zatvoreno, poslodavcima iz Austrije moguće zaposlenje hrvatskih radnika u preko 60 zanimanja koja su u Austriji deficitarna, prenosi Hina.



Vlada trenuto ispituje i dodatne izuzetke za sezonske radnike u turizmu kao i za proširenje liste zanimanja koja su izuzeta od ograničenja. Ovu odluku narodnjačko-slobodarske vlade je podržala i socijaldemokratska oporba.



Protiv produljenja ograničenja pristupa tržištu rada za državljane Hrvatske je austrijska ministrica gospodarstva Margarete Schramboeck.



„Potreba u poduzećima za radnicima je tu a iz istočne Europe u Austriju gotovo da više i ne dolaze radnici“, rekla je Schramboeck za dnevnik „Presse am Sonntag“.



Zemlje Europske unije imaju pravo ograničiti pristup državljanima novih članica unije do pet godina. Nakon toga je moguće ograničenje jedino u slučaju ako se ustvrdi da bi potpuno otvaranje granica negativno utjecalo na domaće tržište rada. Ukoliko Bruxelles odobri austrijski zahtjev, ograničenje pristupa tržištu rada za hrvatske državljane bi trajalo do 1. 7. 2020.

(FENA)