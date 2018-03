Američki predsjednik Donald Trump najavio je mogućnost da otputuje u Jerusalem na otvaranje američke ambasade u tom gradu nakon susreta s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

Trump je to rekao u Ovalnom uredu u društvu izraelskog premijera. Očekuje se da će otvorenje ambasade biti u maju, a ako Trump dođe, to će biti njegova druga posjeta Izraelu, javlja agencija Reuters



- Razmatramo to. Ako budem mogao, doći ću - rekao je Trump.



Trumpova odluka da prizna Jerusalem kao glavni grad Izraela je izazvala ogorčenje kod Palestinaca i u arapskom svijetu.



Trump i Netanyahu su, kako javlja Reuters, dogovorili zajednički stav prema Iranu.



- Ako bi morao reći šta je naš najveći izazov na Bliskom istoku, za naše obje zemlje, za naše arapske susjede u jednoj riječi to je Iran. Oni moraju biti zaustavjeni, to je naš zajednički izazov - rekao je izraelski premijer.

