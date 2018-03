-Luksuzna rimska kuća koja datira iz vremena cara Hadrijana posljednje je arheološko blago otkriveno tokom iskopavanja nove linije rimskog metroa, objavili su u petsak konzervacijski eksperti.

Foto: 24sata.info

Ruševine "komandantove kuće" iz drugog stoljeća Nove ere otkrivene su tokom rada na stanici metroa u centru grada Amba Aradam-Ipponio na liniji C rimskog metroa, gdje su arheolozi prije dvije godine također učinili "senzacionalno" otkriće 1.800 godina stare vojne kasarne.



- Smatramo da je ovo kuća u kojoj je komandant kasarne živio i odmarao se nakon posla - izjavio je čelnik rimske agencije za očuvanje spomenika Francesco Prosperetti novinarima dok je stajao u kući od 300 kvadratnih metara, otprilike 12 metara ispod nivoa ulice.



Kompletna građevina s bogatim mozaicima i zidnim dekoracijama, kao i s 14 soba, uključujući i kupatilo s podnim grijanjem - bit će prebačena kako bi se omogućio nastavak radova na metrou.



Kada se podzemni tuneli dovrše, arheološko otkriće bit će vraćeno "gdje je bilo, kakvo je i bilo" kako bi se stvorila "sigurno najljepša stanica metroa u svijetu", kazao je Prosperetti.



Prosperetti je podsjetio na čuvenu scenu iz filma "Rim" Federica Fellinija iz 1972. godine u kojoj se oktkrivaju freske iz rimske palate tokom rada na tunelu za liniju metroa i nestaju kada se izlože vanjskom zraku.



- Zaboravite Fellinija, ovo je stvarna stvar - kazao je on u šali.



Arheološka nalazišta česta su u Rimu i ona se krive za odgode na radu Metroa C - zloglasnog kao najskupljeg svjetskog podzemnog projekta, usporenog nestašicama novca i sporenjima između ugovarača radova i rimskih gradskih vlasti.



Gradnja linije s 30 stanica počela je u 2007., predviđenim troškovima od tri milijarde eura. Budžet je otada porastao na 4,5 milijardi eura, obuhvatajući 21 operativnu stanicu i još tri koje će biti otvorene tokom naredne četiri godine.



Vodeća arheologinja na lokaciji Amba Aradam-Ipponio, Rossella Rea, branila je čudovišno skupi projekat metroa, kao "izuzetno sredstvo saznavanja", rekavši da bi dublje kopanje rimskog podzemlja dovelo do novih značajnih arheoloških otkrića koja bi inače ostala skrivena, prenosi dpa.







(FENA)