U političkoj emisiji na ruskoj NTV televiziji izbila je tuča uživo u direktnom programu. Fizički su se obračunali ukrajinski politički komentator i voditelj emisije.

Do sukoba, prvo verbalnog, a potom i fizičkog, došlo je nakon rasprave o situaciji u istočnoj Ukrajini.



Prvo je verbalni ''rat'' počeo između ukrajinskog politikologa Dmitrija Suvorova i gosta, njemačkog političara Andreasa Maurera.



Maurer je naveo da su napadi koji traju na istoku Ukrajine, u Donbasu, odnijeli živote 200 djece. Suvorov je to demantirao i tražio relevantne fotografije kao dokaze, prenosi Blic.



U namjeri da smiri Suvorova, voditelj Andrej Norkin pokušao je da ga uhvati za rame, na šta je Ukrajinac žestoko reagirao, pa je nastala tuča u kojoj je učestvovalo nekoliko ljudi.



Vojni sukob u Ukrajini počeo je još 2014, a u februaru 2015. sukobljene strane potpisale su Minski sporazum, ali situacija je i dalje pod tenzijama, s obzirom na to da obje strane optužuju jedna drugu za kršenje primirja.





