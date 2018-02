U mobilnoj bolnici koju je Ministarstvo zdravstva Turske postavilo u Cox’s Bazaru za arakanske muslimane što su utočište pronašli u Bangladešu, rođena je prva beba Rohingya.

Amene Begum, koja je od nasilja vojske u Arakanu i budističkih ekstremista pobjegla u Bangladeš, u noći s ponedjeljka na utorak rodila je dječaka teškog 2,9 kilograma.



Dječak je dobio ime Muhammed Alperen i prva je beba rođena u toj bolnici.







Ambasada Republike Turske u Dakki na zvaničnom Twitter profilu podijelila je fotografiju dječaka i čestitala porodici na prinovi.



Mnogobrojni muslimani iz Arakana bježeći od nasilja u Mijanmaru utočište traže u Bangladešu. No, situacija u kampovima u toj zemlji nije značajno bolja, a izbjeglice su suočene s nedostatkom hrane i lošim sanitarnim uslovima što predstavlja ozbiljnu prijetnju za njihovo zdravlje.



Turska posredstvom mnogih organizacija među kojima se nalaze turska Agencija za saradnju i koordinaciju (TIKA), Crveni polumjesec, Ured za vanredne situacije pri turskoj vladi (AFAD) i IHH pruža ruku pomoći muslimanima iz Arakana. Ova mobilna bolnica samo je jedan od nekoliko načina na koje ta zemlja pomaže izbjeglicama u Bangladešu.



Jamaleddin Muhammed, glavni ljekar bolnice, za Anadolu Agency (AA) ukazao je na nedostake koje imaju kampovi u Cox’s Bazaru.



“Ljudi u kampovima su u lošoj poziciji. Većina trudnica nikako nije bila kod ljekara. Ovi ljudi nisu koristili vitamine i minerale za trudnice”, rekao je Muhammed.



Dodao je kako su ljudi dobili pristup lijekovima nakon što je mobilna bolnica počela s radom.



”Pacijenti na taj način lako mogu biti liječeni. Na nju gledaju kao na vrata nade”, kazao je Muhammed.







Prema njegovim riječima, trenutno imaju pacijenticu koja čeka carski rez i koja se treba poroditi čim budu ostvareni uslovi za to.



Najnoviji podaci Ujedinjenih naroda (UN) pokazuju kako je od 25. augusta 2017. od nasilja u Mijanmaru u Bangladeš pobjeglo 688.000 muslimana iz Arakana. Pretpostavlja se da je u Arakanu, u Mijanmaru 1970-ih godina živjelo oko dva miliona muslimana, a nakon sistematičkih napada taj broj je smanjen na ispod 300.000. Satelitski snimci međunarodnih organizacija za zaštitu ljudskih prava pokazuju kako je na pomenutom području zapaljeno više od 350 sela.



Vlade Mijanmara i Bangladeša 23. novembra 2017. godine postigle su dogovor o povratku arakanskih muslimana. Prema dogovoru, oni koji se žele vratiti u Mijanmar, moraju priložiti dokument da su prije prelaska u Bangladeš živjeli u Mijanmaru. Međutim, arakanski muslimani kojima je 1982. godine oduzeto pravo na državljanstvo, ne posjeduju pisani trag o boravku u Mijanmaru.



Povratak izbjeglica trebao je početi u roku dva mjeseca od dana potpisivanja sporazuma, ali je naknadno saopćeno kako je proces prolongiran, a do danas nije bilo onih koji su se vratili u Mijanmar. Osim toga, mnoge organizacije za zaštitu ljudskih prava strahuju kako bi se arakanski muslimani mogli suočiti s valom etničkog čišćenja.





