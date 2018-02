Velika zimska oluja koja je pogodila Srednji zapad SAD-a uzrokovala je otkazivanje na stotinu letova u zemlji.

Foto: 24sata.info

Obilne snježne padavine i vrlo niske temperature i dalje ozbiljno prijete i obustavi saobraćaja u cijeloj toj regiji.



Meteorolozi u zemlji su saopćili da se u nekim područjima očekuje i do 36 centimetara snijega.



Saopćeno je da bi u petak u Chicagu visina snijega mogla dosegnuti 30 centimetara, a još veći snijeg se očekuje tokom vikenda.



U tom gradu do sada je zabilježeno najmanje 25 sudara zbog snježnih padavina.



Također, lokalne vlasti su obustavile nastavu u školama u Chicagu, Detroitu i Milwaukeeju.



Do sada je otkazano preko 1.000 letova, najviše u Chicagu i Detroitu.



Zbog lošeg vremena ove sedmice je poginulo šest osoba u Iowi, dvije u Missouriju i jedna u Montani.





(AA)