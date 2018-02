Američki predsjednik Donald Trump je pohvalio bivšeg saradnika koji je podnio ostavku zbog optužbi za porodično nasilje, prenosi Reuters.

Donald Trump / 24sata.info

No, Trump je, kako navodi CNN, bio nezadovoljan načinom na koji je o slučaju govorila direktorica komunikacija Bijele kuće Hope Hicks.



Ona je, navodno, u posljednje vrijeme bila u vezi sa Porterom. CNN tvrdi da je Trump zaključio kako je ona stavila svoje lične interese ispred interesa predsjednika.



- Želimo mu sve najbolje. Radio je naporno - rekao je Trump komentirajući ostavku sekretara Bijele kuće Roba Portera.



Za to vrijeme javnost pita ko je sve znao za optužbe koje se stavljaju na teret 40-godišnjaku. Jedna od njegovih bivših žena ga je optužila da ju je udario i nanio povredu oka, dok je druga tražila zabranu pristupa zbog nasilja. Porter negira optužbe. Uprkos optužbama on je dobio dozvolu da bude pratilac predsjednika.



- Nedavno smo saznali za to i bio sam iznenađen. To su teški trenuci za njega i želimo mu sve najbolje. Radio je veoma dobar posao ovdje u Bijeloj kući, nadamo se da će imati odličnu karijeru. Tužno je bilo kada smo za to saznali. On kaže da je nevin i mislim da svi o tome trebamo razmišljati – rekao je Trump u ovalnom uredu.





(FENA)