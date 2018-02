Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini rekla je da vjeruje i da se nada da će Srbija ući u EU do 2025. godine.

"Zavisit će od toka reformi, od toga koliko Srbija i EU postignu u tom periodu, kao i od toga koliko će Srbija biti odlučna da učini potrebne korake. Ovo nije perspektiva samo za Srbiju već i za sve druge u regionu, one koji vode pregovore danas i one koji će pregovarati sutra", izjavila je Mogherini za RTS.



Odgovarajući na pitanje kada očekuje da će Beograd i Priština postići sporazum o normalizaciji, ona je rekla da posljednjih mjeseci vidi odlučnost Beograda i Prištine da razgovaraju o sveobuhvatnoj normalizaciji, izražavajući nadu da će se to reflektovati u pravno obavezujućem sporazumu.



"Vjerujem da je moguće postići sporazum prije isteka mandata, a to znači do kraja 2019. godine. To je rok o kojem sam razgovarala sa dvojicom predsjednika koji su pokazali hrabrost da preduzmu teške korake. Ujedno i rok u kojem mogu da garantujem da će ovaj posao biti učinjen pod mojim vodstvom", dodala je Mogherini.



Ona nije željela govoriti o tome šta bi trebalo da bude sadržaj tog sporazuma, napominjući da dobra pravila nalažu da se o sadržaju pregovora ne govori dok oni traju.



"Drugi razlog je što sadržaj i dnevni red određuju dvije strane, ne EU. Ne bih željela u ovom trenutku da špekulišem o tome šta će biti sadržaj. To će doći kad bude vrijeme, uz puno vlasništvo i partnerstvo dvije strane. Uloga Brisela nije da nešto diktira, već da podrži i pomogne", istakla je Mogherini.





(SRNA)