Bivši italijanski premijer i vođa partija Forca Italija Silvio Berlusconi upozorio je da migracije u Italiji predstavljaju "socijalnu bombu koja je spremna da eksplodira'' i obećao da će deportovati 600.000 ilegalnih migranata iz zemlje, ako njegova koalicija desnog centra dođe na vlast.

Govoreći u televizijskom intervjuu Berlusconi je kritikovao EU koja nije usaglasila imigracionu politiku na nivou bloka, a kojom bi bio olakšan teret koji podnosi Italija kao prva zemlja EU na udaru migranata.



- Italija je danas potpuno nebitna u Briselu i svijetu. Mi ćemo to promijeniti - rekao je on.



On je dodao da je migracija postala hitno pitanje, jer sada u Italiji živi oko 600.000 migranata koji nemaju pravo da tu budu.



- Za nas je apsolutni prioritet da ponovo preuzmemo kontrolu nad situacijom - rekao je Berlusconi.



On je dodao da će ukoliko njegova stranka dođe na vlast sigurnost biti najvažnija tema i da će se zalagati za veće prisustvo policije na ulicama.

