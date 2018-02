Kombi koji je prevozio plinske boce uletio je jutros među pješake u centru Šangaja, pri čemu je 18 ljudi povrijeđeno, objavile su lokalne kineske vlasti, prenosi AP.

Foto: 24sata.info

Navodi se da je šangajska policija saopštila da je sudar izazvao 40-godišnji vozač kombija po imenu Čen, koji je pušio cigaretu tokom vožnje i nehotice upalio gas koji je prevozio.



Agencija primjećuje da djeluje da policija odbacuje strahovanja da bi moglo da se radi o napadu izvedenom u centru kineske finansijske metropole u kojoj živi skoro 25 miliona ljudi.



Navodi se da su vozač i još dvije osobe ozbiljno povrijeđeni, a za vozača se navodi da do sada nije imao krivični dosije i da je radio za lokalnu kompaniju za proizvodnju metala.



Policija je protiv njega povela istragu zbog prevoza opasnih materijala.



Šangajski list "Sinmin vanbao" objavio je da je kombi udario u pet do šest osoba koji su čekale na prelazak ulice, a lokalni dnevnik "Pengpaj" je naveo da je u vozilu bilo šest ljudi i nekoliko plinskih boca koje se obično koriste za kuvanje i grijanje.



AP navodi da se ispred šok sobe u bolnici "Čangdženg" nalaze policajci i da je medicinska sestra kazala da se povrijeđenima ukazuje pomoć, prenosi Tanjug.



Američka ukazuje da se incident dogodio u vrijjeme kada je britanska premijerka Theresa May, koja boravi u posjeti Kini, držala govor na poslovnom skupu u Šangaju.

(24SATA.INFO)