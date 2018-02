Gotovo sedam miliona stanovnika Južnog Sudana treba hranu, vodu i osnovne medicinske potrepštine zbog građanskog rata u toj državi, objavili su u četvrtak Ujedinjeni narodi, ističući da je potrebno osigurati 3,2 milijardi dolara donacija.

Arhiv / 24sata.info

Nasilje u Južnom Sudanu, najmlađoj svjetskoj državi koja je bogata energentima ušlo je u petu godinu i rezultiralo smrću desetaka hiljada ljudi. Svaki treći stanovnik Južnog Sudana pobjegao je iz svog doma, a njih gotovo 90 posto su žene i djeca.



"Svota od 3,2 milijardi dolara čini se veoma visokom. No svijet na ratove troši oko 15 biliona dolara. Suma od 3,2 milijarde dolara je velika, no kad se usporedi s troškovima uzroka ove krize, to nije puno", istaknuo je Filippo Grandi, visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR).

(fena)