Sjedinjene Države će nastaviti borbu protiv Islamske države sve dok radikalna organizacija ne bude poražena, izjavio je predsjednik Donald Trump u svom prvom Govoru o stanju nacije kojeg je održao sinoć u američkom Kongresu.

Foto: Anadolija

-Još je mnogo posla, a nastavit ćemo borbu sve dok ISIS ne bude poražen. Imamo svu potrebnu snagu za borbu protiv terorista, gdje god ih proganjamo, gdje god ih nalazimo - rekao je Trump, koristeći termin ISIS kao naziv za Islamsku državu u Iraku i Siriji.



Podsjetio je kako je u prošlosti neutralisano na stotine opasnih terorista, uključujući vođu ISIS-a, al-Baghdadija, kojeg su američke snage uhapsile u Iraku 2004. godine, ali je potom pušten.



Aktuelni izvještaji o Abu Bakr al-Baghdadiju, čelniku IS-a su kontroverzni, od onih da da je ranjen ili ubijen u zračnim napadima do vijesti da je živ i da se skriva.



U decembru 2017. irački premijer Haider al-Abadi službeno je proglasio potpuno oslobođenje Iraka od militanata IS-a nakon što su iračke snage osvojile sva područja koja su do tada kontrolirali militanti.



Međutim, rusko ministarstvo obrane saopćilo je kako je koalicija pod vodstvom SAD-a smanjila zračne udarce protiv IS ciljeva u Iraku, dopuštajući mu da pošalje pojačanja u Siriju i komplicira napredak sirijskih jedinica, navodi Xinhua.





(FENA)