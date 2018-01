Pokušaji Kine da ostvari tajni utjecaj na Zapad su jednako zabrinjavajući kao i ruske subverzivne aktivnosti, rekao je Mike Pompeo, direktor američke Centralne obavještajne agencije (CIA) u intervjuu BBC-u.

Pompeo je rekao da je otisak „kineske čizme“ mnogo veći od ruskog. Kao primjer je naveo pokušaje da se ukradu komercijalne informacije od SAD, infiltracija u škole i bolnice, a to je prošireno i na Evropu i Veliku Britaniju. On smatra da će Rusija pokušati da omete američke parlamentarne izbore u 2018. godini, te da nema popuštanja u ruskim pokušajima subverzije u Evropi i SAD-u.



Pompeo je dodao da očekuje da će Sjeverna Koreja u narednih nekoliko mjeseci biti u mogućnosti da projektilima sa nuklearnim glavama pogodi američko tlo.



- Razmislite o veličinama ruske i kineske ekonomije. Kinezi imaju mnogo veću mogućnost utjecaja. Vrlo jasno vidimo pokušaje da infiltriraju špijune, ljude koji rade za Kinu protiv Amerike. Vidimo to u školama, bolnicama, u korporacijama. To je isto i u drugim dijelovima svijeta, uključujući Evropu i Ujedinjeno Kraljevstvo – rekao je Pompeo pozivajući države da urade više da to spriječe.



On je odbacio i tvrdnje da SAD gubi utjecaj u Siriji.



- Radimo na kompleksnim problemima i mi ćemo Irance potisnuti gdje god možemo - dodao je.

