Verona je dom za oko 265.000 stanovnika te je glavni grad istoimene provincije. To je ujedno i treći najveći grad u sjeveroistočnom dijelu Italije. U širem okruženju Verone živi više od 714.000 ljudi, a ovaj grad je glavna turistička atrakcija u sjevernoj Italiji zavhaljujući svom kulturnom i umjetničkom nasljeđu, godišnjim sajmovima, operi i amfiteatru Arena di Verona koji su izgradili Rimljani. Stari dio grada je pod zaštitom UNESCO-a, a turisti mogu vidjeti više od 50 crkava različitih stilova gradnje.



Među ostalim znamenitostima su Augustovo pozorište, rimski most Ponte di Pietra, Gavijev slavoluk (Arco dei Gavi), lučna vrata vrata rimskih gradskih zidina Porta Borsari, gradska vrata Porta Leoni, romantička crkva San Zeno Maggiore, bazilika San Lorenzo, dominikanska Crkva Svete Anastazije (Sant' Anastasia), romantičko-gotička katedrala (Duomo), palača Castelvecchio, brojne bibilioteke i još mnogo toga..



Radnja tri Shakespeareove predstave se odvija u Veroni, a to su "Romeo i Julija" ( Romeo and Juliet), "Dva plemića iz Verone" (The Two Gentlemen of Verona) i "Ukroćena goropadnica (The Taming of the Shrew)". Nije poznato da li je Shakespeare ikada posjetio ovaj grad.



Verona je grad najpoznatijih svjetskih ljubavnika Romea i Julije, a kuća ispod čijeg balkona je šaputao nježnosti svojoj voljenoj je velika turistička atrakcija.



Regija u kojoj se Verona nalazi opskrbljuje voćem cijelu srednju Evropu.





