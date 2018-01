Kimberly-Clark, američka kompanija za proizvodnju proizvoda namijenjenih ličnoj i zdravstvenoj njezi, pokušava smanjiti troškove tako što planira ukinuti od 5.000 do 5.500 radnih mjesta, što je 12 do 13 posto njihove ukupne radne snage.

Kompanija koja proizvodi maramice Kleenex i pelene Huggies u utorak je saopštila da planira zatvoriti ili prodati desetak posto proizvodnih pogona, ali ujedno i proširiti proizvodnju na drugim mjestima. Također, planiraju izaći ili prodati neke od malih preduzeća koja čine oko jedan posto kompanije. Nije precizirano u kojim odjeljenjima kompanije će doći do ukidanja radnih mjesta.



Korporacija Kimberly-Clark, sa sjedištem u Dallasu, očekuje da će prije naplate poreza ostvariti uštede od 500 do 550 miliona dolara do 2021. godine.





(AA)