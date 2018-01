Papa Franjo se izvinuo danas za izjavu koju je dao prošle sedmice u Čileu, kada je branio biskupa optuženog da je zataškavao seksualno zlostavljanje, prenosi BBC.

Papa Franjo / 24sata.info

On je rekao kako je shvatio da su njegove riječi povrijedile mnoge, ali je izrazio uvjerenje da je čileanski biskup Juan Barros nedužan. Papa je o tome govorio u avionu pri povratku u Rim.



Papa je ranije izjavio da oni koji optužuju biskupa čine klevetu, ali ga je zbog toga upozorio kardinal iz Bostona Sean O'Malley kazavši kako je to povrijedilo žrtve zlostavljanja.



- Izvinjavam im se ako sam ih nehotice povrijedio, ali je to rana koji sam napravio bez namjere. To me jako boli - rekao je papa Franjo.



Biskup Barros nije optužen za zlostavljanje nego samo za prisustvo u trenutku kada je drugi svećenik zlostavljao dječake.





(FENA)