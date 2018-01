Britanska premijerka Theresa May i francuski predsjednik Emmanuel Macron su nakon 35. Britansko-francuskog samita u blizini Londonu saopćili da su dvije zemlje potpisale dugo najavljivani Sporazum Sandhurst kako bi se efikasnije suočile s problemom migranata koji žele iz Francuske stići do Velike Britanije.

Foto: AA

Na konferenciji za medije, održanoj poslije samita, May je istakla da će u francuskom Calaisu i drugim pograničnim tačkama pojačati sigurnosnu infrastrukturu postavljanjem dodatnih sigurnosnih kamera, žičane mreže i novih infracrvenih tehnologija.



"Danas smo donijeli odluku da novim investicijama granice Velike Britanije dodatno osiguramo", rekla je May.



Istakla je da će i nakon Brexita Velika Britanija i dalje imati stabilne i bliske odnose s Parizom.



"Velika Britanija će i dalje biti stabilan partner svojim prijateljima i saveznicima", kazala je britanska premijerka.



Dodala je da snažni odnosi dviju zemalja nisu ključni samo zbog sigurnosti Velike Britanije i Francuske nego i zbog sigurnosti cijele Evrope.



"Ovom prilikom obavještavamo javnost da će Britansko-francuske zajedničke ekspedicione snage biti spremne do 2020. godine. Sastojat će se od 10 hiljada vojnika koji će biti brzo i efikasno raspoređene protiv bilo kakve prijetnje", rekla je May.



Na kraju je istakla kako će London i Pariz nastupati jedinstveno u pitanju "agresivnosti" Rusije na području Istočne Evrope kao i u rješavanju migrantske krize koja pogađa Evropu.



"Velika Britanija i Francuska također dijele odlučnost da se zajednički bore protiv krijumčara migranata koji imaju koristi od tog opasnog putovanja ljudi prema Evropi. Odlučni smo da zajedno radimo na uništavanju mreže krijumčara koji pokušavaju profitirati na nesreći drugih ljudi", kazala je britanska premijerka.



Macron: Dvije zemlje imaju bliske veze od davnina



Macron je u obraćanju novinarima kazao da Brexit neće promijeniti činjenicu da dvije zemlje imaju bliske veze od davnina.



"Iako me odluka o Brexitu rastužuje, ipak izražavam duboko poštovanje prema odluci britanskog naroda", kazao je Macron.



Izrazio je nadu i kako izlazak Velike Britanije iz EU-a neće značajno utjecati na šire odnose u Evropi.



Na kraju je istakao da će snažna saradnja Pariza i Londona u oblasti odbrane doprinijeti i odbrambenim aktivnostima i u samoj Evropi.



Na pitanje novinara o tome kako će izgledati budući trgovinski odnosi Brisela i Londona poslije Brexita, Macron je kazao da EU želi začuvati zajedničko tržište.



"Želimo zaštiti zajedničko tržište. Izbor je na Velikoj Britaniji. Ako želi pristupiti zajedničkom tržištu, dobrodošli su. Ali u tom slučaju moraju dati doprinos budžetu EU-a i poštovati pravila zajednice", rekao je francuski predsjednik.





(AA)