Glasnogovornik predsjednika Turske Ibrahim Kalin poručio je danas u Ankari da njegova zemlja zadržava pravo intervencije protiv terorističkih organizacija u vrijeme i na način koji sama odredi.

Ibrahim Kalin / 24sata.info

"Turska će nastaviti s preduzimanjem neophodnih mjera s ciljem očuvanja sigurnosti i zaštite nacionalnih interesa", istakao je Kalin.



Kalin je podsjetio na saopćenje međunarodne koalicije za borbu protiv ISIS koje su pojedini mediji prenijeli a koje se odnosi na "formiranje Snaga za sigurnost granice Sirije u saradnji sa Demokratskim snagama Sirije uz pružanje obuke novoj formaciji".



Ibrahim Kalin je ukazao na zabrinjavajuće korake Sjedinjenih Američkih Država (SAD) koje su pružale podršku PYD-YPG-u, sirijskom ogranku terorističke organizacije PKK, a sve pod izgovorom "borbe protiv ISIS-a". Međutim, kako je istakao Kalin, umjesto prekida te podrške SAD sada rade na legitimiziranju te terorističke organizacije i njenom kontinuitetu u regiji.



"Takvo nešto ne može biti prihvatljivo. Kako je to radila i do sada, a kako je najavio i naš predsjednik, Turska će nastaviti odlučnu borbu protiv svih terorističkih organizacija bilo da su one unutar naših granica ili izvan njih. Turska će nastaviti s preduzimanjem neophodnih mjera s ciljem očuvanja sigurnosti i zaštite nacionalnih interesa. U tom okviru Turska zadržava pravo intervencije protiv terorističkih organizacija u vrijeme i na način koji sama odredi", poručio je Kalin.





