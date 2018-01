Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je danas da Evropska unija treba da pomaže izbjeglicama ali da "nekom ne možete pomoći dok uništava svoju sopstvenu zemlju".

Viktor Orban / 24sata.info

Orban je rekao, u intervjuu za konzervativni nemački list "Velt" (Welt am Sonntag), da je saglasan sa papom Franjom da EU treba da pomogne izbjeglicama "iz hrišćanske, bratske ljubavi", ali da je pitanje na koji način to treba uraditi.



Mađarski premijer je naglasio da njegova zemlja ima mnogo senzibilniji pristup prema migraciji od Njemačke, jer se nalazi u opasnoj zoni, prenijela je mađarska agencija MTI.



Mađarska ne dozvoljava da joj iz Brisela bude diktirano kome treba da pruži utočište, rekao je Orban dodavši da je to isključivo na Mađarskoj da odluči.



"Ako se taj fundamentalni princip poštuje mi smo spremni da učestvujemo u izbjegličkoj šemi", rekao je Orban.



Prema Orbanu, šengenski režim je najveće dostignuće EU, posebno za njih, Mađare, koji dolaze iz diktatorskog režima i zbog toga izuzetno, kako je naveo, "cijene slobodu".



Upitan o svom odnosu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, Orban je rekao da je "satanizacija ruskog predsjednika glup pristup".



Svako bi trebalo da prizna da je Putin doveo svoju naciju još jednom na poziciju jakog igrača u svjetskoj politici, zaključio je Orban, prenela je MTI.





