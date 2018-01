Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa objavila je da će vlada povući dozvole za boravak i rad u SAD-u izdate za skoro 200.000 ljudi iz El Salvadora.

Donald Trump / 24sata.info

Ovaj humanitarni program, pod nazivom Status privremene zaštite, odobren je nakon što je niz zemljotresa pogodio ovu centralnoameričku zemlju 2001. godine, podsjeća BBC.



Salvadorci sada imaju vremena do septembra 2019. godine da odu ili da se suoče s hapšenjem i deportacijom.



Trumpova administracija je već ukinula zaštitu ovog programa za desetine hiljada Haićana i Nikaragvanaca.



Zaštite za Salvadorce ističu u ponedjeljak, nakon skoro dvije decenije zaštićenog statusa zbog posljedica prirodne katastrofe u njihovoj domovini.



Ministarstvo domovinske sigurnosti planira Salvadorcima dati priliku da do 9. septembra 2019. godine napuste SAD ili pronađu legalan način da ostanu u zemlji.



Status privremene zaštite, uveden 1990. godine, omogućava imigrantima iz nekoliko zemalja da legalno borave i rade u SAD-u, bez obzira na to da li su u zemlju ušli legalno ili ne.



To je omogućeno samo onim zemljama koje su pogođene oružanim sukobima, ekološkom katastrofom ili epidemijom.





(FENA)