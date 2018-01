Velika snježna oluja poznatija kao "bombastični ciklon" pogodila je u četvrtak sjeveroistočne dijelove SAD-a, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: Anadolija

Lokalne vlasti su u pojedinim gradovima, kao mjere predostrožnosti, odlučile zatvoriti škole, državne institucije i druge javne ustanove.



Velika snježna oluja najviše je pogodila New York, Boston i još neke gradove.



Andrew Cuomo, guverner New Yorka, proglasio je vanredno stanje zbog snježnih padavina i opasne poledice.



Građani New Yorka su upozoreni da ne izlaze iz domova bez velike potrebe.



- Na hiljade stanovnika ostalo bez struje -



Na hiljade stanovnika je ostalo bez struje na sjeveroistočnoj obali koje je izložena snažnom vjetru i snježnim padavinama.



Više od tri hiljade letova do sada je otkazano zbog loših vremenskih uvjeta.



Meteorološke službe upozoravaju da će vremenski uvjeti donijeti ovom području vjetrove snage uragana koji će se proširiti velikom brzinom.



Stručnjaci su ranije upozorili da će do kraja sedmice pojedini dijelovi sjeveroistoka biti hladniji od Marsa, gdje je prosječna temperatura između -55 i -60 Celzijevih stepeni.



Inače, od posljedica ekstremnih hladnoća tokom prethodne sedmice je smrtno stradalo 17 osoba.



(AA)