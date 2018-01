Premijer Mađarske Viktor Orban je izjavio kako odluka Evropske komisije o pokretanju procesa oduzimanja Poljskoj prava glasa u Uniji nije ispravna, dodajući da će njegova zemlja i dalje podržavati Varšavu.

Viktor Orban / 24sata.info

U razgovoru za poljsku televiziju "TVP", Orban je kazao da isti postupak EU-a u budućnosti može uslijediti i protiv neke druge zemlje članice.



"Mađarska je na strani Poljske u vezi s ovim pitanjem. Ako se danas ovako postupa prema Poljskoj, sutra mogu uraditi isto i prema nekoj drugoj zemlji", rekao je mađarski premijer.



Istakao je da je povod oštroj raspravi između Poljske i EU-a to što su zemlje Centralne Evrope posljednjih godina počele igrati ozbiljnu ulogu na evropskom nivou.



Dodao je da zemlje Zapadne Evrope koje, kako je kazao, smatraju da su mnogo razvijenije, ne mogu prihvatiti novonastalu situaciju u Evropi.



Izjavio je da bi Evropska unija bez zemalja Višegradske grupe, koju čine Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska, u ekonomskom smislu bila mnogo slabija.



Naglasio je na kraju kako sigurno neće biti obustavljeni fondovi EU-a za Poljsku i Mađarsku.



"Zemlje Centralne Evrope ne prosjače. Veći dio novca koji u naše zemlje dolazi iz fondova EU-a ponovo se vraća zemljama koje su ga poslale. Od fondova EU-a koristi imaju i zemlje koje daju novac kao i one koje ga uzimaju", kazao je Orban.



Podsjećamo, Evropska komisija je krajem decembra 2017. godine predložila Vijeću EU-a pokretanje postupka predviđenog članom 7. protiv Poljske, koji u konačnici može dovesti do suspenzije prava glasa toj zemlji.



Pokretanje postupka predviđenog članom 7. nikada do sada nije korišteno, a Komisija se odlučila na ovaj korak nakon što poljske vlasti nisu odustale od kontoverznih reformi u pravosuđu.





(AA)