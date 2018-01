Šef turske diplomacije Mevlut Cavusoglu izjavio je da su Izrael i Sjedinjene Američke Države jedine zemlje koje podržavaju aktuelne masovne proteste u Iranu.

U obraćanju novinarima u Ankari Cavusoglu je istakao da dvije osobe u svijetu javno podržavaju nemire u Iranu, a da su to izraelski premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump.



Naglasivši da se Turska protivi takvoj vrsti stranog intervencionalizma, Cavusoglu je kazao da su protesti u Iranu interna stvar te zemlje.



"To je unutrašnje pitanje Irana, ali očuvanje stabilnosti važno je i za susjede, za sve nas. Želja nam je da se ti konflikti u Iranu što prije prevaziđu i da se hitno obnovi stabilnost", poručio je Cavusoglu.



Nezadovoljni rastom inflacije i lošom ekonomskom politikom vlasti u četvrtak su hiljade Iranaca izašle na ulice sjevernih gradova Mešhed i Kašmar. Val protesta proširio se i na druge gradove i oni su dobili karakter antivladinih protesta. Najmanje 24 osobe poginule su, a oko hiljadu demonstranata privedeno je tokom nereda.



Danas su u nekoliko gradova Irana održani i skupovi podrške zvaničnom Teheranu.



Turski ministar vanjskih poslova Cavusoglu danas je također kazao da mu je iranski kolega Javad Zarif u telefonskom razgovoru rekao da situacija u toj zemlji nije toliko loša.



Dodao je kako mu je Zarif kazao da zvanični Teheran ima oprezan stav prema demonstrantima, ali da među njima postoje i naoružane grupe izgrednika koje su uzrokovale smrt nekoliko civila i pripadnika iranskih sigurnosnih snaga.



"Rečeno mi je da Iran nije protiv mirnih rješenja i dijaloga. Kažu i da Iran ne koristi čeličnu šaku. Sve promjene u Iranu trebaju doći na izborima. Ukoliko Iranci žele smjenu Vlade, trebaju to uraditi na narednim izborima", kazao je Cavusoglu.



Komentirajući i poziv američke izaslanice Nikki Haley za održavanje vanredne sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Iranu, Cavusoglu je kazao da SAD to pitanje iznosi na međunarodnu scenu jer je žestoki protivnik iranske administracije.



Osvrnuo se Cavusoglu i na odluku SAD-a o priznanju Jerusalema kao glavnog grada Izraela i ulogu Turske u osporavanju te odluke usvajanjem rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a.



"Turska je zemlja koja je od samog početka pokazala jasan stav protiv te američke odluke. Naporima našeg predsjednika pridobijena je podrška američkom potezu i iz Vatikana, zemalja Zapada i cijelog svijeta", kazao je Cavusoglu.



Podsjetivši da je američka administracija tokom sjednice Generalne skupštine otvoreno prijetila svim zemljama koje glasaju za rezoluciju, Cavusoglu je kazao da je rezolucija usvojena velikom većinom, ali da su mnoge zemlje zabrinute koliko će moći podnijeti američke pritiske.



Komentirajući i situaciju u ratom zahvaćenoj Siriji, Cavusoglu je kazao da se političko rješenje krize treba tražiti na mirovnim procesima započetim u Astani, Sočiju i Ženevi.



"Uvjeren sam da ćemo u 2018. godini uspjeti doći u važnu fazu tog procesa", kazao je Cavusoglu.



Naglasivši da će Turska nastaviti biti aktivan akter u rješavanju regionalnih kriza, Cavusoglu je kazao da će zvanična Ankara i dalje raditi na prevazilaženju krize u Zaljevu, kao i krize u Iraku.





