Nabil Abu Rudeineh, portparol palestinskog predsjednika Mahmouda Abbasa, u utorak je kazao da odluka američkog predsjednika o priznavanju Jerusalema za izraelsku prijestonicu i glasanje u izraelskom parlamentu (Knessetu) o zakonu o "ujedinjenom" Jerusalemu predstavljaju objavu rata protiv palestinskog naroda i njihovog političkog i vjerskog identiteta.

Arhiv / 24sata.info

- Ovo glasanje jasno pokazuje da je Izrael službeno objavio kraj takozvanog političkog procesa i da je već započeo s nametanjem diktatorskih i de facto politika. Trumpova odluka nema legitimitet, a nema ga ni niti jedna odluka izraelskog Knesseta. Mi nećemo dopustiti da takvi planovi, koji su prijetnja za budućnost ove regije i cijeli svijet, budu ispunjeni - rekao je Abu Rudeineh u saopćenju, prenosi WAFA.



Abu Rudeineh je također upozorio protiv trenutnih izraelskih pokušaja eskalacije kako bi iskoristili američku odluku, za koje je istakao da će uništiti sve. On je naveo da to zahtijeva arapsku, islamsku i međunarodnu akciju radi suočavanja s, kako je rekao, "izraelskim nekontrolisanim ponašanjem koje gura ovu regiju u ambis".



U saopćenju je također navedeno da će na sastanku Palestinskog centralnog vijeća 14. januara biti diskutovano o svim neophodnim mjerama na državnom nivou kako bi se suočili s izazovima čija su meta nacionalni i vjerski identitet palestinskog naroda.



U saopćenju Abu Rudeineh ističe da izraelska vlada nosi odgovornost za ovo svakodnevno i opasno pogoršavanje situacije, te dodaje da bilo kakav pokušaj uklanjanja Jerusalema iz političke jednačine neće dovesti ni do kakvog rješenja ili dogovora.

(24sata.info / FENA)