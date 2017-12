Ruski predsjednik Vladimir Putin u petak je odobrio zakon koji uvodi strože kazne, uključujući doživotni zatvor, za regrutovanje u terorističke svrhe, navedeno je u dokumentima objavljenim na ruskoj web stranici za pravno informisanje.

Ovaj izmijenjeni zakon uvodi koncept "terorističke propagande" u ruski krivični zakon i predviđa strože kazne za sponzorisanje i regrutovanje terorista ili bilo koga čije aktivnosti spadaju pod članove zakona koji su povezani s terorizmom, javlja Sputnik.



Oni koji budu proglašeni krivim za terorističku propagandu suočavat će se s kaznama između 100.000 i 500.000 rubalja (1.800-8.600 dolara) ili dvije do pet godina zatvora. Korištenje interneta u svrhe širenja terorističke propagande smatrat će se otežavajućom okolnošću i sa sobom će nositi do sedam godina zatvora.



Oni koji budu proglašeni krivim za sponzorisanje ili regrutovanje terorista suočavat će se sa zatvorskim kaznama od osam do 20 godina i novčanim kaznama od 300.000 do 700.000 rubalja (5.200-12.160 dolara) ili doživotnim zatvorom. Trenutno su predviđene kazne u trajanju od pet do 10 godina.



Ukoliko to krivično djelo bude uključivalo zloupotrebu položaja, predviđena je kazna između deset i 20 godina zatvora, umjesto trenutne od osam do 15 godina.

(FENA)