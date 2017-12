Senator Eliot Engel zvanično je predložio da se osnuje specijalni sud za srpske ratne zločine počinjene na Kosovu.

Arhiv / 24sata.info

Prema njegovim riječima, Washington bi trebalo da jače i konkretnije pritisne Srbiju kako bi ona kaznila odgovorne za 'ubistva preko 1.000 albanskih civila na Kosovu, koji su sahranjeni u masovnim grobnicama"! S obzirom na to da Haški tribunal više ne radi i ne prihvata nove slučajeve, dodaje Engel, potreban je novi međunarodni ili specijalni tribunal, sličan onom koji je osnovan na Kosovu za zločine OVK.



Engel je, inače, zatražio od državnog sekretara Rexa Tilersona i da Washington natjera Beograd da kazni ubice braće Bitići, kao i ljude koji su odgovorni za paljenje Ambasade SAD tokom protesta "Kosovo je Srbija" 2008. godine.



- Šta SAD čine da izvrše pritisak na Srbiju da izvede pred lice pravde ubice braće Bitići, one koji su zapalili ambasadu SAD, kao i one koji su ubili i sahranili u masovnim grobnicama skoro 1.000 nevinih albanskih civila na Kosovu? Budući da se Haški tribunal zatvara krajem godine, a Srbija ne želi da goni nikog za teška krivična djela, da li ćete podržati novi međunarodni ili specijalni tribunal, sličan onom koji je osnovan na Kosovu? - zapitao je Engel, dodajući da je "duboko zabrinut zbog nedostatka pravde za ubistva i zločine koje je počinila Srbija tokom i poslije rata na Kosovu".



Da se Engelova inicijativa ozbiljno razmatra u State Departmentu potvrdio je i državni sekretar SAD Rex Tillerson.



- Pravda za ratne zločine počinjene u sukobima na Balkanu devedesetih biće prioritet i nakon okončanja rada Haaga. Važno je osigurati da pravda bude zadovoljena i da zločini ne ostanu nekažnjeni - naglasio je Tillerson.



Komentarišući ovaj prijedlog, beogradski advokat Branislav Tapušković kaže da to predstavlja pritisak na Srbiju.



- Nijedna zemlja bivše SFRJ nije procesuirala više ljudi od Srbije. Pogledajte koliko vremena je prošlo, a Sud za zločine OVK na Kosovu još ne radi. Zašto to niko ne pominje? Engelovu inicijativu svakako treba shvatiti kao pokušaj iznalaženja novih instrumenata za pritisak na Srbiju - kaže Tapušković.

(24sata.info / SB)