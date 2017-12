Evropska komisija saopćila je u srijedu kako želi da se prelazni period nakon Brexita, trokom koga se Britanija mora nastaviti povinovati pravilima EU, dovrši do kraja 2020.godine.

Šef pregovaračkog tima EU za Brexit, Michel Barnier, izjavio je kako će Britanija morati ostati dio jedinstvenog tržišta bloka i uplaćivati u budžet tokom tog perioda, uprkos činjenici da gubi sva glasačka prava.



Britanska premijerka Theresa May nagovijestila je kako želi duži prelazni period od otprilike dvije godine nakon što Britanija zvanično napusti EU 29. mrta 2019. - tri mjeseca duže od predloženog roka EU.



Takav razvoj situaacije slijedi nakon što su čelnici EU prošle sedmice odobrili izlazak iz prve faze pregovora o Brexitu, okončavajući više od godinu dana blokade izazvane sporenjem oko britanskog računa za napuštanje bloka, kao i sudbine irske granice i statusa građana EU koji žive u Britaniji.



- S naše tačke gledišta, logičan kraj trebao bi biti 21. decembar 2020. godine - izjavio je Barnier na konferenciji za novinare u Bruxellesu dok je predstavljao nove pregovaračke smjernice za Brexit koje je sačinila komisija, izvršni organ EU.



Barnier je kazao da bi se to trebalo podudariti sa sedmogodišnjim budžetom EU od 2014. do 2020. i izbjegli bi se potencijalno teški pregovori oko toga koliko bi Britanija trebala platiti za dodatnih nekoliko mjeseci u 2021. godini koji bi bili neophodni na osnovu prijedloga Therese May, prenosi AFP.

