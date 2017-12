U Turskoj je u toku niz istraga i suđenja osumnjičenim za prošlogodišnji pokušaj vojnog udara, a na sudu u Tekirdagu danas je optuženi Harun M. u svojstvu svjedoka pokajnika priznao kako su podanici terorističke organizacije FETO infiltrirani u turske oružane snage koristili tajne sisteme komunikacije, javlja Anadolu Agency (AA).

Teroristička organizacija FETO je posredstvom infiltriranih podanika u redovima turske vojske, policije i drugih institucija 15. jula prošle godine izvela pokušaj vojnog udara u Turskoj, a na 3. krivičnom sudu u Tekirdagu počeo je postupak protiv 43 optuženika Među njima su 22 osumnjičenika koji su uhapšeni i zadržani u pritvoru.



U optužnici se detaljno opisuje hijerarhijska struktura terorističke mreže FETO i navodi kako je tajnost komunikacije bila izraženija što je nivo državnih institucija u koje su teroristi infiltrirani bio viši.



Svjedok pokajnik koji se uz mjere zaštite brani sa slobode Harun M. u iskazu je priznao da je bio član kriptografske mreže koju su koristili teroristi unutar turskih oružanih snaga i da je sa nadređenim vođama FETO-a komunicirao isključivo zaštićenim fiksnim telefonom sa slušalicom.



On je priznao da se s FETO organizacijom upoznao kao gimnazijalac i da je u tom periodu intenzivno čitao knjige Fetullaha Gulena, vođe te terorističke organizacije.



“U tom periodu sam posjećivao takozvane kuće svjetlosti i tamo sam čitao knjige Fetullaha Gulena i Saida Nursija. Iako sam studirao tehničke studije, nadređene starješine su me ubacile na ispit za prijem vojsku. Položio sam na vlastito iznenađenje. Ubjeđivali su nas da moramo vjerovati Gulenu jer bismo u suprotnom svi završili u paklu“, kazao je svjedok pokajnik.



On je također kazao da je tokom vojne službe redovno prisustvovao sastancima sa nadređenim FETO starješinama.



“Stalno su nam naređivali da ne abdestimo i ne klanjamo namaz, a ako baš moramo da to činimo isključivo u mislima, a nikako ne na vidljiv način“, kazao je Harun M.



Na čelu sa Fetullahom Gulenom, teroristička organizacija FETO je posredstvom infiltriranih članova unutar institucija pokušala u julu prošle godine izvesti vojni udar u Turskoj i tom prilikom je poginulo najmanje 250 osoba. Turska je nakon toga pokrenula opsežnu borbu protiv te organizacije koja je nastala prije nekoliko decenija i pod plaštom vjerskih programa zloupotrebljavala vjerske osjećaje ljudi zarad ostvarivanja terorističkih planova.





