Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan oštro je kritikovao provokacije i napad na nekadašnjeg osmanskog guvernera Fahreddin pašu i Turke koje je na Twitteru objavio ministar vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

“Svake hvale i divljenja vrijedni su hrabrost i otpor koji je Fahreddin paša pokazao tokom dvije godine i sedam mjeseci odbrane Medine. U delirijumu i bez imalo stida ti jadnici toliko su kadri da kažu da je Erdogan ukrao svetu ostavštinu predaka i donio je u Istanbul. Nije to krađa, već odbrana i čuvanje tog amaneta od onih koji tamo dolaze s ciljem invazije i okupacije“, poručio je Erdogan u predsjedničkoj palati tokom obraćanja na susretu s predstavnicima najnižih instanci vlasti u Turskoj.



Ističući da su neki klevetnici iz regije blizu Medine bez stida digli glas na Tursku, Erdogan je poručio da je to dokaz da oni ne znaju vlastitu historiju, niti su upoznali turski narod i predsjednika Erdogana.



“Mi vrlo dobro znamo s kim, gdje i šta rade oni koji su digli glas protiv tako velike ličnosti čija odbrana Medine je divljenja vrijedna. Otkrit ćemo sve kada dođe pravo vrijeme i mjesto za to“, poručio je Erdogan.



Erdogan je također kazao da je jasna i pozadina takvih napada na Tursku iz nekih krugova establišmenta arapskih zemalja i da je riječ o njihovom pokušaju da prikriju vlastite nesposobnosti, pohlepu i izdajništvo.



Osvrnuvši se i na novousvojenu nacionalnu strategiju sigurnosti Sjedinjenih Američkih Država, Erdogan je kazao da se ona može najkraće opisati kao slogan sve za Ameriku.



“Naravno da sve zemlje imaju pravo kreirati vlastite strategije sigurnosti. Tako i mi imamo to pravo i našu strategiju možemo ukratko opisati kao slogan jedna nacija, jedna zastava, jedna domovina i jedna država“, kazao je Erdogan.





(AA)