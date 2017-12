Francuski predsjednik Emanuel Macron izjavio je danas da je sirijski predsjednik Bašar el Asad neprijatelj miliona Sirijaca i da nije u poziciji da "drži lekcije" Francuskoj, a nakon što je optužio Francusku da podržava terorizam.

Arhiv / 24sata.info

Asad je u ponedjeljak izjavio da Francuska podržava krvoproliće u Siriji i da zato nije podobna da pregovara o mirnom rješenju, prenosi Reuters.



"Sirijski narod ima neprijatelja. Milioni Sirijaca živi van Sirije i imaju neprijatelja, a to je Bašar el Asad. To je realnost", rekao je Macron nakon susreta sa generalnim sekretarom NATO Jens Stoltenbergom.



On je podsjetio da je na vojnom frontu prioritet borba protiv takozvane Islamske države zbog čega su Asadovi stavovi neprihvatljivi.



"Ako se neko bori i može da pobijedi ID - to je međunarodna koalicija", rekao je Macron.

(Tanjug)