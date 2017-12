Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan poručio je danas da Turska neće prestati braniti pravdu u Palestinu i Jerusalemu zbog toga što to Izrael želi.

Recep Tayyip Erdogan / 24sata.info

Prisustvujući na kongresu vlaajuće turske Stranke pravde i razvoja (AK Parti) u provinciji Yalova turski predsjednik i predsjednik te političke opcije Erdogan pozvao je Ujedinjene nacije i Vijeće sigurnosti te organizacije da poduzmu potrebne mjere nasuprot odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa o priznanju Jerusalema kao glavnog izraelskog grada.



“Turske će učiniti sve u pravnim okvirima, ukoliko izostanu potrebni potezi Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija o pitanju Jerusalema“, poručio je Erdogan.



On je također, poručio da Turska neće dozvoliti da SAD zbog svoje računice uspostavi terorističku paradržavu u Siriji te da Turska neće mirno promatrati pokušaje podjele Iraka na bazi etničkih i vjerskih osnova.



Erdogan je kazao da Turska nikada neće odustati od svoje obaveze da brani istinu i pravdu svoje braće u cijelom svijetu.



“Baš kao što smo jučer bili uz našu braću u Bosni i Hercegovini, podržali borbu naše braće na Kavkazu i bili uz braću širom svijeta. To danas činimo još jače i predanije“, poručio je Erdogan.



Turski predsjednik Erdogan također, je poručio da Turska neće dozvoliti da je bilo ko omalovažava, uključujući i Evropsku uniju i NATO.



Predsjednik Republike Turske Erdogan se ranije danas obratio i na svečanom skupu dodjele nagrada za izučavanje na polju hadisa u Istanbulu i tom prilikom upozorio je da je islamski svijet meta napada kojima se želi redizajnirati u korist drugih.



“Baš kao što je to bio slučaj i prije 100 godina, islamski svijet se ponovo pokušava redizajnirati putem krvoprolića, suza i bratoubilačkih sukoba“, poručio je Erdogan.



Erdogan je pozvao na spremnost da se odgovori na napade koji za cilj imaju podjelu i sukobljavanje muslimana.



“Korist od međusobnih svađa muslimana imaju terorističke organizacije i zemlje poput Izraela koje provode državni teror“, poručio je Erdogan.



Turski predsjednik ponovo je najoštrije osudio nedavni potez američkog predsjednika Donalda Trumpa o priznanju Jerusalema kao glavnog grada Izraela.



Erdogan je tim povodom u svojstvu predsjedatelja u srijedu sazvao lidere Organizacije islamske saradnje (OIC) na vanredni samit u Istanbulu tokom kojeg je usvojena deklaracija o priznanju Istočnog Jerusalema kao glavnog grada Palestine.



On je danas kazao da je to važna odluka koja može biti prekretnica i ohrabriti ostatak svijeta da prizna Istočni Jerusalem kao glavni palestinski grad.





(AA)