Tokom protesta u Istočnom Jerusalemu, organizovanih zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa o priznavanju Jerusalema za glavni grad Izraela, izraelski policajci napali su jednu Palestinku vukući je po zemlji.

Naime, tokom protesta jedne grupe Palestinaca intervenisala je izraelska policija, a na Damaškim vratima po tlu su vukli jednu ženu. Iz palestinskog Crvenog polumjeseca navode da je žena zadobila tjelesne povrede i da je hospitalizirana.







Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 29. novembra 1947. godine usvojila rezoluciju kojom se predviđa podjela palestinske teritorije na palestinsku i jevrejsku državu. Prema planu podjele UN-a iz 1947., navedeno je da se historijski prostor Palestine podijeli između jevrejske i arapske države, a Jerusalemu je dat poseban status i trebao je biti stavljen pod međunarodni suverenitet i kontrolu.



Razlog ovog posebnog statusa jeste upravo to što je Jerusalem sveti grad za tri velike religije. Ipak, Izrael je Jerusalem 1980. proglasio glavnim gradom. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN) rezolucijom 478 proglašenje je ocijenilo ništavnim. Do protekle srijede nijedna zemlja na Istoku ili Zapadu nije Jerusalem priznavala za glavni grad Izraela, sve do Trumpove odluke.



Ambasade svih zemalja koje priznaju Izrael smještene su u Tel Avivu. Ipak, u skladu sa odlukom američkog predsjednika Trumpa, ambasada SAD-a bit će premještena u Jerusalem.



S druge strane, u Istočnom Jerusalemu živi više od 200.000 jevrejskih doseljenika čija se naselja smatraju ilegalnim i protivnim međunarodnom pravu.



Također, više od 300.000 Palestinaca koji žive u Istočnom Jerusalemu nemaju državljanstvo nijedne zemlje, a gotovo pola milona njih živi u strahu da bi svakog dana mogli biti protjerani iz grada.



Palestincima nije dozvoljena gradnja kuća u Istočnom Jerusalemu, zbog čega su oni prisiljeni napuštati grad, a ukoliko to učine zabranjen im je povratak. Ukoliko se jedan od članova porodice nađe na izraelskoj listi terorista, kako se naziva učešće u napadima, to je razlog da čitava porodica bude prognana iz Jerusalema.



Prema podacima organizacije za ljudska prava B’Tselem Izrael je od 1967. godine ukinuo boravišnu dozvolu za 14.000 Palestinaca zbog čega su oni prognani iz Istočnog Jerusalema.



Nasuprot tome, Izrael Jevreje u svim dijelovima svijeta potiče da dođu u Izrael, samim tim i u Istočni Jerusalem, te im dodjeljuje državljanstva.





