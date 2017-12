Broj aktivnih naftnih i platformi za crpljenje zemnog gasa u Sjedinjenim Američkim Državama opao je ove sedmice, obrnuvši nedavni trend porasta tog broja, navedeno je u sedmičnom izvještaju kompanije Baker Hughes.

Ilustracija / 24sata.info

Smanjenje broja naftnih bušotina dovelo je do rasta cijena nafte u SAD-u.



Po ovom izvještaju, koji je objavljen u petak, broj ovih platformi u SAD-u je spao za jedan, na 930, pri čemu je broj naftnih platformi spao za četiri, a broj platformi za crpljenje zemnog gasa porastao za tri, prenosi Xinhua.



Broj platformi i dalje je manji od 958, koliko je iznosio u julu kada je bio na najvišem nivou, ali je daleko veći od 404, koliko je iznosio u maju 2016. godine.



Sedimetarni bazen Permian, glavno područje za bušenje i crpljenje nafte u SAD-u, izgubilo je tri naftne bušotine, u usporedbi s prošlosedmičnim porastom ovog broja za tri.



To doprinosi ukupnom gubitku države Texas koja je izgubila dvije platforme. New Mexico i Louisiana su također ostale bez bušotina.





(FENA)