Državna televizija Sjeverne Koreje prenijela je snimku s konferencije o vojnom oružju, a tom prilikom gledatelje je šokirao pogled na jednu sliku koja se vidi na zidu u pozadini.

Kim Jong-un / 24sata.info

Prikazuje bivšeg vođu te zemlje, Kim Jong-ila, dok pregledava nepoznato oružje za masovno uništenje za koje se vjeruje da predstavlja atomsku bombu.



Kontroverzna fotografija može se vidjeti u pozadini videozapisa koji do sada nije objavljen na Zapadu.



Analitičari vjeruju da je to atomska bomba jer postoje mnoge sličnosti s novim fotografijama na kojima Kim Jong-un kontrolira rad hidrogenske bombe.



Nije poznato tačno kada je fotografija snimljena, ali se vjeruje da je nastala između 2006. 2009. godine kada je Kim Jong - il nastavio nadgledati nuklearne testove, prenosi Avaz.



Međutim, postoji mogućnost da to nije prava opasnost, nego lažna atomska bomba ili neki modeli, nastala kako bi prikazali Sjevernu Koreju kao glavnu nuklearnu silu. Podsjećamo, Pjongjang je ove godine proveo nekoliko testova balističkih raketa, kao i još jedan nuklearni test, šesti po redu.





(24sata.info)