Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg upozorio je da bi vojna intervencija protiv Sjeverne Koreje imala razorne posljedice.

"Upotreba vojne sile imala bi razorne posljedice, vjerujem da niko to zaista ne želi", rekao je Stoltenberg za "Frans pres" u Briselu, na pitanje o ratobornim izjavama američkog predsjednika Donalda Trampa o sjevernokorejskoj krizi.



On je rekao da SAD imaju prava da se brane i da brane svoje saveznike, ali da je siguran da niko "ne želi vojno rješenje".



Američki predsjednik je oštro reagovao na niz proba balističkih raketa dugog dometa i nuklearne probe Pjongjanga, nazvao sjevernokorejskog vođu Kim Džong Una "ludakom s nuklearnim oružjem" i zaprijetio da će uzvatiti "vatrom i bijesom".



Šef NATO treba krajem oktobra da posjeti Južnu Koreju, gdje će govoriti o zapadnoj podršci toj krizi.



"Treba izvršiti jak ekonomski pritisak na Sjevernu Koreju, treba nastaviti upotrebu svih raspoloživih političkih i diplomatskih sredstava, jer ono što oni (sjevernokorejski zvaničnici) sada rade, opasno je i predstavlja svjetsku prijetnju koja zahteva svetski odgovor", rekao je Stoltenberg.



"Zadovoljiti se samo posmatranjem onoga što Sjeverna Koreja radi nije uopšte prihvatljivo", rekao je on, ali je dodao da NATO ne planira vojno prisustvo u tom dijelu svijeta.

