Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je danas da ne želi da Katalonija postane nezavisna, pošto bi to ohrabrilo i druge regione da učine isto, pa bi upravljanje EU postalo isuviše komplikovano, prenosi Rojters.

Arhiv / 24sata.info

"Ako dozvolimo Kataloniji da se odvoji, drugi će isto učiniti. Ne želim to", kazao je Juncker u govoru na Luksemburškom univerzitetu.



On je naveo da je "veoma zabrinut" zbog separatističkih tendencija u Evropi i uputio ohrabrenje španskom premijeru Marijanu Rajoyu da osigura da se situacija stavi pod kontrolu.



U vezi sa katalonskim pozivima za EU kao posrednikom, Juncker je rekao da Evropska komisija ne može da posreduje ako samo jedna strana to od nje traži.



Reuters podsjeća da je EU ranije saopštila da ima povjerenja u Rajoyovu sposobnost da riješi ono što Brisel smatra unutrašnjim pitanjem.

(Tanjug)