Pregovori o Brexitu ostvarili su slab napredak, izjavio je u četvrtak vodeći pregovarač Evropske unije Michel Barnier, što znači da oni još ne mogu biti prošireni na ključna pitanja britanskog napuštanja bloka, kao što su buduće trgovinske veze.

Michel Barnier / 24sata.info

Barnier je kazao da uprkos "konstruktivnom duhu" petog kruga pregovora u ovoj sedmici, nisu učinili nijedan veliki korak naprijed. Govoreći o tome koliko Britanija mora platiti kako bi ispunila svoje finansijske obaveze, on je izjavio: "Ušli smo u slijepu ulicu i to je uznemirujuće".



Barnier je naglasio da neće biti u stanju da preporuči čelnicima EU koji se sastaju u narednoj sedmici da je ostvaren "dovoljan napredak" kako bi se proširili razgovori o budućim odnosima Britanije i EU, uključujuči i trgovinu.



Čelnici se sastaju u Bruxellesu 19. i 20. oktobra s i obzirom na činjenicu da je ostalo malo vremena za postiznje sporazuma, oni će pristati da prošire pregovore.



EU tvrdi da se to može desiti samo ukoliko se ostvari napredak u ključnim pitanjima kao što su finansijsko rješenje, prava građana pogođenih Brexitom i status granice Sjeverne Irske i Irske, prenosi Associated Press.



(FENA)