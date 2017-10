Glasnogovornik Ureda turskog predsjednika Ibrahim Kalin izjavio je da NATO saveznici ne pružaju podršku Turskoj koja je jedina članica tog saveza koja se istodobno bori protiv tri terorističke organizacije, a da nije siguran da bi to slučaj bio da je neka druga članica u poziciji u kojoj se nalazi Turska.

Na upit novinara u Istanbulu da komentira raniju izjavu američkog ambasadora u Turskoj koji je kazao da u Turskoj nije bilo terorističkih napada u proteklih devet mjeseci isključivo zbog saradnje sa SAD-om, Kalin je kazao da Turska sarađuje sa mnogim zemljama u borbi protiv terorizma, ali da to nije na zadovoljavajućem nivou.



"Terorizam je globalni problem i zahtijeva globalnu saradnju i rješenje. Mi tu saradnju ne vidimo samo kao usmenu podršku, već u procesu razmjene obavještajnih podataka, zajedničkim operacijama i drugim aktivnostima. Kada takva saradnja bude na terenu, bit će i rezultata. Istina je da mi sarađujemo sa SAD-om i drugim zemljama, posebno u borbi protiv ISIS-a, ali smatramo da to nije dovoljno“, kazao je Kalin.



Kalin je također kazao da Turska od saveznika očekuje veću i konkretniju pomoć u borbi protiv terorizma i da ta pomoć ne ostaje samo na izrazima sućuti nakon terorističkih napada.



“Republika Turska se bori protiv terorista ISIS-a, PKK-a i FETO-a. Posve jasna je slika ako pogledamo da li i koliko Tursku na ta tri fronta podržavaju partneri iz NATO-a ili drugi saveznici. Nezadovoljni smo tom podrškom i smatramo da se zbog toga i događaju mnogi teroristički napadi u svijetu. Pitam se kako bi bilo koja članica NATO-a reagirala da je u poziciji Turske i da se bori protiv tri terorističke organizacije, a da joj stiže ograničena i vrlo slaba podrška“, kazao je Kalin.



Osvrnuvši se i na situaciju u sirijskoj provinciji Idlib u koju bi prema sporazumu Turske, Rusije i Irana trebala ući turska vojska kao garant prekida sukoba, Kalin je kazao da u toj regiji i dalje traju izviđačke i pripremne aktivnosti za slanje vojnika u misiju.



“Znate da su u Astani delegacije dogovorile uspostavu četiri nekonfliktne zone u Siriji i sada je u toku proces implementacije prekida sukoba u Idlibu koji je na turskoj granici. Shodno dogovoru i naši vojnici će biti angažirani u Idlibu i za to sada traju pripreme i izviđačke aktivnosti“, kazao je Kalin.



Ukazujući na kompleksnost situacije u Siriji, a posebno u Idlibu, Kalin je kazao da je zato potreba dobra i pažljiva priprema svakog narednog poteza



“U Idlibu govorimo o 1,5 miliona ljudi koji trenutno tamo žive. Pripreme se vrše radi dva prioriteta i to da zaštitimo naše vojnike i da spriječimo bilo kakva civilna stradanja. O tom procesu ćemo vas naknadno izvještavati“, kazao je Kalin.





(AA)