Američki predsjednik Donald Trump je otvorio mogućnost povlačenja licence za NBC News i druge medijske kuće nakon njihovih negativnih izvještaja.

NBC, kuću koja ga je proslavila s emisijom The Apprentice, Trump je uzeo na zub nakon što su njeni novinari izvijestili da je on htio deseterostruko povećati američki nuklearni arsenal, javlja BBC.



Trump je ovaj izvještaj nazvao "lažnim vijestima" i "čistom fikcijom".



NBC je također naljutio Bijelu kuću prošle sedmice kada su prenijeli da je državni sekretar Trumpa nazvao "moronom".



Trump je u srijedu na Twitteru objavio: "Sa svim ovim lažnim vijestima koje izlaze iz NBC-a i drugih kuća, u kojem trenutku je prikladno osporiti njihovu licencu? Loše za zemlju!"



Trump je negirao priču NBC-ja na dočeku kanadskog premijera Justina Trudeaua u Washingtonu kasnije tokom dana.



- Iskreno, odvratno je kako mediji mogu pisati šta god žele da pišu, te bi ljudi trebali to istražiti - rekao je američki predsjednik.



Na pitanje da li je želio povećati nuklearni arsenal SAD-a, Trump je rekao da je on samo razgovarao o održavanju nuklearnog arsenala u "savršenom stanju".



- Ne, ja želim imati savršeno održavanu nuklearnu silu, a trenutno smo u procesu toga. Ali kada su rekli da ja želim deset puta više nego što sad imamo, to je potpuno nepotrebno, vjerujte mi. Ja želim modernizaciju i želim potpunu sanaciju. Ona mora biti u vrhunskom stanju - odgovorio je.



Ministar odbrane Jim Mattis također je negirao izvještaj NBC-ja.

