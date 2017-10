Sjevernokorejski program razvoja nuklearnog oružja plaši većinu Amerikanaca i dvije trećine ih tvrdi da je verbalni rat predsjednika Donalda Trumpa s čelnikom izolovane zemlje učinio situaciju još gorom. Manje od svakog desetog ispitanika smatra da su Trumpovi komentari učinili situaciju boljom.

Donald Trump / 24sata.info

To su rezultati ankete Associated Pressa-NORC centra za ispitivanje javnog mnijenja, dok su napetosti među suprotstavljenim stranama eskalirale i Sjeverna Koreja se primakla svom cilju da posjeduje nuklearnu raketu koja bi mogla pogoditi kontinentalni dio Sjedinjenih Država.



Anketa je obavljena otprilike sedmicu dana nakon što je Trump razmijenio optužbe sa sjevernokorejskim kolegom Kim Jong Unom, nazivajući ga "raketnim čovjekom" i prijeteći u govoru od 19. septrembra u UN-u da će "potpuno uništiti" Sjevernu Koreju ukoliko SAD budu prinuđene da brane sebe i svoje saveznike. Kim je odgovorio oštrim prijetnjama i uvredama, nazivajući Trumpa "poremećenim" i "senilnim starcem".



Anketa je pokazala da 65 posto Amerikanaca smatra da su Trumpovi komentari pogoršali situaciju između SAD i Sjeverne Koreje, među kojima i 45 posto koji misle da je on učinio situaciju mnogo gorom. Samo osam posto vjeruje da je on poboljšao situaciju.



Tridesetdevet posto Demokrata, 59 posto nezavisnih i 38 posto Republikanaca smatra da su Trumpovi konentari pogoršali stvari.



Iako je sjevernokorejska sposobnost da ispali dugometni projekltil s nuklearnom bojevom glavomn prema SAD-u još nepoznata, većina ispitanika zabrinuta je da će Kim napasti Ameriku. U julu je Sjeverna Koreja prvi put testirala projektil koji bi potencijalno mogao pogoditi kontinentalni dio Sjedinjenih Država.



Otptrilike 67 posto Amerikanaca ekstremno je zabrinutio prijtnjom koju sjevernokorejski program nuklearnog naoružanja predstavlja za Sjedinjene Države. Četiri od deset ispitanika zabrinuto je prijetnjom po regije u kojima žive, a još veći broj zabrinutih je u urbanim sredinama.





(FENA)