Katalonija nije proglasila nezavisnost.

Katalonski predsjednik Carles Puigdemont to je rekao u govoru u parlamentu Katalonije.



On je suspenodvao odluku o referendumu i pozvao Madrid na dijalog.

"Živimo u historijskom momentu i konsekvence proglašenja nezavisnosti su velike. Stojim ovdje na frontu između Katalonije s jedne, i cijelog svijeta s druge strane. Situacija je vrlo ozbiljna. Ovo nije moja personalna odluka. Ovo je odluka nakon utisaka o cijeloj situaciji", kazao je predsjednik Katalonije.



Puigdemont je istakao da su imali veliki pritisak da zaustave proglašavanje nezavisnosti Kataloniji, te da su morali posustati.



"Katalonci su glasali, nisu se bojali. Policajci koji su htjeli zaplijeniti glasačke kutije nisu uspjeli, pritisak na političare naše nije uspio, gašenje web stranica nije uspjelo", istakao je predsjednik Katalonije.



Istakao je da uprkos tome što su pokušali onemogućiti referendum, Katalonci su dobili priliku glasati, prenosi Klix.



"Zahvaljujem se svima koji su dali podršku održavanju referenduma i izražavam svoju solidarsnost sa onima koji su povrijeđeni tokom glasanja. Nećemo zaboraviti slike policijskog nasilja, nikada. To što je država napravila zabrinulo je Katalonce, ima mnogo onih koji su i danas preplašeni. Onoga što se dogodilo, i onoga što će se dogoditi", kazao je Puigdemont.



Separatistički vođa Puigdemont je u svom večerašnjem govoru pred katalonskim parlamentom istakao da nezavisnost Katalonije neće imati ekonomske posljedice.



"Mi smo ekonomski motor Španije. Vjerovali smo da trenutni ustroj Madrida može biti dobar za napredak Katalonije. No, situacija je nazadovala. Ustroj u Madridu pokazao se kao dobra osnova za autonomiju Katalonije", kazao je Puigdemont.



Predsjednik Katalonije održao je dug govor o historiji Katalonije, prisjećajući se pri tom ranijih nastojanja Katalonaca da se otcijepe.



"Ljudi u Kataloniji su godima željeli slobodu izbora. Vlada Španija nas nikad nije slušala. Posljednja nada bila je monarhija, ali kralj nije bio za to. Mi se ne borimo protiv demokratije, mi smo normalni ljudi. Htjeli smo samo šansu da se izjasnimo. Otvoreni smo za svaki dijalog", istakao je Puigdemont, dodavši da nisu ludi.



Istakao je da su danas pokazali respekt prema ljudima koji su glasali i da nisu mogli suspendovati odluku, jer tako ne bi mogli postići svoj cilj.



"Spreman sam ići putem nezavisnosti. Situacija se promijenila 1. oktobra, sad smo na povijesnom raskrižju. Kao predsjednik stavljam pred vas rezultate i prihvatam mandat da Katalonija bude nezavisna država kao republika", kazao je Puigdemont.



Predsjednik Katalonije zamolio je predstavnike Evropske unije da zaustave represiju na njih i istakao da su otvoreni za dijalog.

Uoči govora je bio na sastanku sa predsjednikom Evropske komisije Jean Claudeom Junckerom.

(24sata.info)