Tijela još devet izbjeglica Rohinja su pronađena nakon što se prepuni čamac prevrnuo i potonuo na obali, javlja AFP. Broj mrtvih u nesreći je tako porastao na 23.

Arhiv / 24sata.info

Osam tijela je pronađeno na obali rijeke Naf koja razdvaja Bangladeš i Mijanmar, dok su ostali pronađeni na udaljenom otoku St Martin. Više od polovine žrtava su djeca, naveo je šef lokalne obalne straže u Bangladešu. On nije mogao reći koliko je nestalih, ali svjedoci tvrde da je čamac prevozio između 60 i 100 osoba, a do sada je samo 15 osoba spašeno.



Neki su, pretpostavlja se, uspjeli doplivati do obala Bangladeša. Do sada je više od pola miliona pripadnika Rohinja naroda, koji su muslimanska manjina u budističkom Mijanmaru, protjerano iz domovine u vojnim akcijama vladinih snaga.



Ujedinjeni narodi su progon Rohinja nazvali etničkim čišćenjem.

(FENA)