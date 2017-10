Njemačka industrijska proizvodnja je porasla u augustu više od očekivanja. Riječ je o najvećem procentu rasta u posljednjih šest godina, pokazali su podaci jutros objavljeni, prenosi Reuters.

Arhiv / 24sata.info

Najveća evropska ekonomija stabilno raste i u trećem kvartalu ove godine. Industrijska proizvodnja je u augustu imala rast od 2,6 posto. Ovo je najbolji rezultat od jula 2011. godine, a on je prevazišao procjene i najvećih optimista.



"Ovo je veoma dobar rezultat", kaže Ralph Solveen, glavni ekonomist Commerzbank. On očekuje da do kraja godine taj rast bude niži, ali je jasno da je njemačka ekonomija stabilnija nego ikada.



Proizvodnja automobila je, kako se navodi u podacima njemačkog ministarstva ekonomije, predvodnik ekonomskog rasta i najviše doprinosi ukupnom pozitivnom rezultatu.

(FENA)