Ministar vanjskih poslova Republike Turske Mevlut Cavusoglu izjavio je kako i pored svih poteškoća od prošle godine, ne postoji razlog za probleme između njegove zemlje i Njemačke, javlja Anadolu Agency (AA).

Cavusoglu se u intervjuu za njemački magazin “Spiegel” osvrnuo na odnose između Turske i Njemačke, a tom prilikom je rekao kako vjeruje da će odnosi dvije zemlje nakon izbora u Njemačkoj biti normalizovani, te da će i sam na tome raditi.



“Koliko god godina iza nas bila teška, nema razloga za bilo kakve probleme između Turske i Njemačke”, rekao je Cavusoglu.



Podsjetio je kako je između Turske i Njemačke došlo do nesuglasica nakon što je održan referendum u Turskoj.



“Mi smo bili nezadovoljni činjenicom što Njemačka nije dozvolila našim zvaničnicima da se tamo obrate. Ja sam kolegi Sigmaru Gabrielu prije izbora poručio: ‘Hajde da zajedno gledamo naprijed, vi prema nama pravite jedan korak, mi ćemo prema vama dva’”, poručio je Cavusoglu.



Na pitanje novinara zašto je turski predsjednik Erdogan intervenisao kada su u pitanju izbori u Njemačkoj, Cavusoglu je odgovorio:



“Kada je predsjednik Erdogan došao na vlast, 2002. godine, zar ne? Da li se od tada ikada uplitao u izbore u Njemačkoj? Ne! No, Njemačka je tokom referenduma u Turskoj odabrala stranu i uplitala se u naše unutrašnje poslove. Njemačka je vodila jednu kampanju protiv predsjedničkog sistema u Turskoj, a to nije moglo ostati bez odgovora”



A na pitanje u vezi sa činjenicom da je Turska izdala upozorenje državljanima koji putuju u Njemačku, Cavusoglu je rekao kako je to bio odgovor na neprijateljstvo koje je dolazilo iz Njemačke.



“Federalna vlada mora naučiti poštovati Tursku”, rekao je Cavusoglu.



Šef turske diplomatije osvrnuo se i na pregovore Turske o članstvu u Evropsku uniju, kazavši kako je stav Turske po tom pitanju već godinama jednak.



“Odluku o nastavku pregovora donijet će EU. Mi smo, u svakom slučaju, spremni nastaviti se kretati svojim putem”, rekao je Cavusoglu.



Naglasio je kako će Turska, bez obzira da li će EU otvoriti nova poglavalja, nastaviti sa reformama, jer, kako je rekao, Turska vjeruje u zajedničke evropske vrijednosti.



Govoreći o odnosima između Turske i Rusije, Cavusoglu je istakao kako je Rusija oduvijek bila partner Turske.



“Naši odnosi su bili narušeni nakon što su turski vojnici oborili ruski avion u novembru 2015. godine, no sada se polako vraćamo u normlno stanje”, kazao je Cavusoglu.



Na pitanje u vezi sa kupovinom odbrambenog raketnog sistema od Rusije, Cavusoglu je rekao kako bi Turskoj bilo zadovoljstvo kupiti taj sistem od nekog od saveznika iz NATO-a, što nije bilo moguće, te je Turska morala naći alternative.



