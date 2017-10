Sjeverna Koreja planira da izvrši probu projektila čiji domet može dosegnuti zapadnu obalu SAD, izjavio je član Komisije za vanjske poslove ruske državne Dume Anton Morozov.

Arhiv / 24sata.info

On je nakon posjete ruske delegacije Sjevernoj Koreji potvrdio da Pjongjang planira test nove rakete velikog dometa i da su članovi delegacije vidjeli proračune koji pokazuju da novi projektil može da stigne do teritorije SAD.



Ruska Ambasada u Sjevernoj Koreji saopštila je ranije da su članovi ruske delegacije od 2. do 6. oktobra bili u zvaničnoj posjeti Pjongjangu.



Razlog posjete ruske delegacije bili su razgovori sjevernokorejskih zvaničnika sa ruskim ambasadorom o bilateralnoj saradnji, prenosi "Sputnjik".

(srna)