Rohinje koji i dalje pristižu u Bangladeš iz Mijanmara opisuju opustošena sela i hiljade ljudi koji pješače prema granici, uz vojsku koja je udvostručila napore da protjera preostalo muslimanskog stanovništvo iz njihovih domova, piše AFP.

Foto: Arhiv

Više od pola miliona Rohinja je do sada napustilo Mijanmar, a broj stalno raste. Prema podacima vlasti Bangladeša svaki dan dolazi četiri do pet hiljada novih izbjeglica. Više od 10.000 Rohinja je zaustavljeno pred samom granicom sa Bangladešom i čekaju priliku da se prebace do svojih porodica koje su već prešle u privremene izbjegličke kampove.



Novi val izbjeglica došao je i nakon tvrdnji vlasti Mijanmara da su spremni započeti povratak progonjene manjine u većinski budističku državu. Više od polovice stanovništva iz regije Rakhine je faktički ispražnjeno.



Rashida Begum, koja je došla u Bangladeš prije dva dana je ispričala AFP-u da su im vlasti govorile da su sigurni u svojim selima i da mogu ostati.



- Međutim, onda je vojsk došla na vrata i naredila nam da idemo. Prvo su rekli da nam neće ništa, a onda su nas istjerali i zapalili kuće - ispričala je.



Rohinje se u Bangladeš prebacuju u drvenim ribarskim čamcima u koje stane ne više od deset osoba, uglavnom žena i djece, a nerijetko se čamci prevrnu tokom opasnog puta.



UN je protjerivanje Rohinja proglasio etničkim čišćenjem.





(FENA)