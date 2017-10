Premijer Republike Turske Binali Yildirim poručio je danas kako njegova zemlja uvijek ima snage na adekvatan način odgovoriti onima koji žele narušiti njihovo jedinstvo, zajedništvo i bratstvo.

Yildirim boravio je danas u turskom gradu Eskisehiru, a tom prilikom se osvrnuo na aktuelna dešavanja.



Govoreći o jučerašnjem oružani napad u Las Vegasu, u kojem je prema posljednjim informacijama poginulo najmanje 59 osoba, a ranjene na stotine.



„Odakle god da pogledate, i kako god da ga nazovete, to je jedna brutalnost i jedno ludilo. Ovom prilikom želim izraziti saučešće porodicama poginulih, a povrijeđenima da što brži oporavak. Turski narod se solidariše sa američkim narodom", kazao je Yildirim.



Osvrnuvši se i na krizu oko nelegitimnog referenduma na sjeveru Iraka, Yildirim je poručio kako njegova zemlja uvijek ima snage na adekvatan način odgovoriti onima koji žele narušiti njihovo jedinstvo, zajedništvo i bratstvo.



"Napori za formiranje nove države na području Iraka i Siriji, bez obzira od koga oni dolazili, za Tursku predstavljaju pitanje nacionalne sigurnosti. Turska, kada je u pitanju nacionalna sigurnost, čuva svoje pravo na poduzimanje svakog koraka. Čitav svijet to treba znati. Ni prema kome ne gajimo neprijateljstvo, ali oni koji žele narušiti naše jedinstvo, zajedništvo i bratstvo, trebaju znati da mi uvijek imamo snage da im na to adekvatno odgovorimo. Oni koji to ne žele razumjeti, neka se prisjete Canakkalea, neka se prisjete Turskog rata za nezavisnost, neka se prisjete 15. jula”, kazao je Yildirim.





